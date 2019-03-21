Kato Dağı eteklerinde şehitler için dev led ekran kuruldu

Şehrin imajını değiştiren kayyum ilçede PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen vatandaşlar için hazırlanan videoyu dev led ekranlardan izlettirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediyeye kayyum olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, seçime kısa bir süre kala son çalışmalarını bitirmeye çalışıyor. İlçenin imajını değiştiren kayyum, son olarak ilk defa Kato Dağı eteklerinde dev led ışık taktırdı. Burada Beytüşşebap'ta terör örgütü tarafından haince şehit edilen vatandaşlar için hazırlanan video izletildi. İlçenin imajını değiştiren projeler terör örgütünün izlerini silip süpürdü. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, kayyum olarak göreve başladığı günden itibaren bir çok proje hayata geçirdiklerini belirtti. Pendik, "Beytüşşebap son iki yılda hamd olsun çok değişti. Değişim süreci devam ediyor. Köy gibi bir yer olmaktan artık modern bir şehir gibi görünen sürece girdi Beytüşşebap. Tabi daha alacağımız çok yol var. Önce çamurdan geçilmeyen bu sokaklarımız son derece güzel bir şekilde parke ile kaplandı. Modern ve temiz bir hal aldı. Gece hilal ve yıldız ile ters lalemizin olduğu motiflerle lambalarımızı süsledik. Gece çok güzel bir görüntü oluyordu. Son olarak belediye başkan vekili olarak belki yaptığımız son çalışma olacak bu. Ekranımızı da kurduk. Niye önemli bu led ekran; duyuruların daha çok kişiye ulaşması için,vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için kamu spotları oluyor bizim çalışmalarımız oluyor. Bunların vatandaşlarımıza aktarılması açsından çok önemli, biliyorsunuz ilk yayına başladığımız tarih 18 Mart günüydü. İlk videoda bölücü terör örgütünün katlettiği Beytüşşebaplı şehitlerimizi anma mahiyetinde bir çalışma yaptık. İlk aktardığımız o oldu. Bu şehitlerimizi katledenleri asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ekran sayesinde gerçekleri tüm halkımızla paylaşacağız" dedi.

Kurulan led ekranla ilçenin tanıtımı, duyurular, kamu sporlarının yanı sıra terör örgütünün yıllardır bölgedeki kirli ve gerçek yüzü tanıtım videoları şeklinde vatandaşlara ulaştırılacak.