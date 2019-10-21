İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kato dağına kar yağdı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato dağının yüksek kesimlerine kar yağdı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato dağının yüksek kesimlerine kar yağdı. Alçak kesimlerde yağan yağmur nedeniyle Habur çayı taştı.


Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımlı Kato, Marinus, Kela Memet ve Faraşin yaylalarında kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi ve köylerde ise şiddetli yağış hayatı teslim aldı.


Yeşilöz ve Habur çayı aniden bastıran yağmur nedeniyle taştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.