İhlas Haber Ajansı

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Kayalıklardan düşen 12 yaşındaki çocuk öldü

Şırnak’ın İdil ilçesinde hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki çocuk kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Şırnak'ın İdil ilçesinde hayvan otlatmaya giden 12 yaşındaki çocuk kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ocaklı köyünde kuzeni ile birlikte sabah hayvan otlatmaya giden Muhammed Onan, kayalıklara sığınan keçilerini almaya giderken dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Onan kayalıklara sıkıştı.


Kuzeninin köylülere haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince Onan, İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Onan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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