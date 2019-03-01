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Kayalıklardan düşen genç çoban yaralandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada kayalıklardan düşen çoban yaralandı. Sağlık ekipleri çobana 6 kilometre yürüyerek ulaştı.


Topraklı köyünde çobanlık yapan 22 yaşındaki Aziz Akut, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Aziz Yakut ile beraber çobanlık yapan arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin dağlık olmasından dolayı sağlık ekipleri 6 kilometre yol yürüyerek yaralı Aziz Akut'a ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akut, sedye ile ambulansa kadar taşınarak İdil Devlet Hastanesine sevk edildi. Omurgalarında kırıklar olduğu tespit edilen Aziz Akut tedavi altına alındı.

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