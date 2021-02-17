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Kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı

Uludere’den Şırnak istikametine doğru seyir halindeki bir kamyonet, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı.

Uludere'den Şırnak istikametine doğru seyir halindeki bir kamyonet, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla attı.


Uludere'den Şırnak istikametine giden Yılmaz Yaman hakimiyetindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle takla attı. Yolların kaygan olmasından dolayı sürücünün kontrolünden çıkan araç takla atarken şans eseri araç içinde bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleye yaparken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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