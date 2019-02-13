Kaymakam Arıcan, başarılı kursiyerlere sertifikalarını verdi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, okuma yazma II. kademe kursunu tamamlayan Kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Cizre Çocuk Gelişim Merkezinin (ÇGM) kadınlara yönelik uygulanan ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen okuma yazma II. kademe kursunu başarıyla bitiren kursiyerler için program düzenlendi. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlerin sertifikaları, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Faik Arıcan verdi. Sertifika töreni sonrası Sur Aile Destek Merkezini ziyaret eden Arıcan, dikiş, nakış giyim kursu ve okuma kursuna kadar çeşitli alanlarda verilen kursları inceleyerek, kursiyerlerin istek ve taleplerini dinledi.