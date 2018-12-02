Kaymakam Arıcan, Cudi ve Alibey Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, hükümet konağında düzenlenen istişare toplantısında Cudi ve Alibey Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, kurum müdürleri ve görevlileri ile Cudi ve Alibey Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, mahallelerin sorun ve çözümleriyle ilgili istişarelerde bulundu. Hükümet Konağı Konferans Salonunda karşılıklı fikir alış verişi şeklinde geçen toplantıda söz alan mahalle sakinleri talep, istek ve sorunlarını mülki idare amiri ve kurum müdürlerine iletti. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, iletilen sorunların hızlı ve kalıcı çözümlerle halledilmesi için kurum müdürlerine talimat verirken, mahalle halkının ilettiği sorunların çözülmesi aşamasındaki süreci takip edeceğini de ifade etti.