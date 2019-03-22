Kaymakam Arıcan engelli çocuklarla bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kaymakam Arıcan, Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Arıcan, down sendromlu çocukların ve tüm engelli vatandaşların hayatlarını en iyi şekilde devam ettirmeleri ve topluma kazandırılmalarının kendilerinin asli görevi olduğunu söyledi. Kaymakam Arıca, “Vatandaşlarımıza hayatlarında yardımcı olmak ve onlara daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmak bizlere mutluluk vermektedir. Bu vesileyle çocuklarımıza sağlıklı, mutlu hayatlar diliyorum” dedi.

Kaymakam Arıcan, daha sonra çocuklarla ilgilenerek sohbet etti.