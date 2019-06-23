İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Arıcan, yol yapım çalışmalarını denetledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, Bozalan ve Gürsu köylerindeki yol yapım-asfaltlama çalışmalarını denetleyip, yolların ivedilikle tamamlanması için talimat verdi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, Bozalan ve Gürsu köylerindeki yol yapım-asfaltlama çalışmalarını denetleyip, yolların ivedilikle tamamlanması için talimat verdi.


Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Ebe, Cizre Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Raşit Munis ve beraberindeki heyet ile birlikte köylerde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Kaymakam Arıcan, ilgili kurum müdürleri ile birlikte çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Bozalan ve Gürsu köylerinin yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden yerinde bilgi alan Kaymakam Arıcan, yolların hizmete açılması için gerekli olan çalışmaların hızla yapılacağını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.