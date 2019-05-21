Kaymakam Arıcan'dan nehre atlayan kadını kurtaran polise ödül

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan kadını canı pahasına kurtaran polis memuru Nuh Toprak'ı örnek davranışından dolayı tebrik edip, ödüllendirdi.

Cizre'de 12 Mart 2019 tarihinde devriye görevini ifa ederken Dicle Nehri kenarındaki falezlerden intihar etmek için nehre atlayan 39 yaşındaki Asiye E.'nin hayatını kurtaran polis memuru Nuh Toprak'ı Cizre Kaymakamı Faik Arıcan cep telefonu ile ödüllendirdi. Polis memurunun yapmış olduğu örnek davranış ile ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Arıcan, devriye görevini ifa ederken intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan 39 yaşındaki kadının arkasından nehre atlayarak, kadının hayatını kurtaran Toprak'ı göstermiş olduğu cesaretli ve örnek davranışı nedeniyle tebrik ettiğini söyledi.

Kaymakam Arıcan, polis memurunun kadını kurtarmak isterken nehre atladığı sırada cebinde bulunan ve kullanılmaz hale gelen cep telefonunun yerine yeni bir telefon hediye ederek polis memurunu ödüllendirdi.