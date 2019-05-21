Kaymakam Arıcan'dan Özel Eğitim Uygulama Okulu'na ziyaret

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören engelli öğrencileri ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım ile birlikte Nur Mahallesi'nde faaliyet gösteren Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret edip, okuldaki eğitim ile ilgili yetkililerinden bilgi alarak, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Arıcan, "Toplumdaki her birey hayat süreci içerisinde engelli olabilir. Önemli olan engelli vatandaşlarımızla ilgili önce zihinlerimizdeki engelleri ortadan kaldırarak toplumsal yaşamdan dışlamadan, onların her alanda karşılaştığı zorluk ve engelleri ortadan kaldırmaktır" dedi.

Daha sonra Menderes Ortaokulu ve Merkez Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden Kaymakam Arıcan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.