Kaymakam Faik Arıcan, kurum müdürleri ile iftarda bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, kentteki kamu kurumlarında görev yapan idarecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa Cizre Kaymakamı Arıcan ile kamu kurumlarında görevli idareciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Arıcan, devletin verdiği bütün görevlerin altından sorunsuz bir şekilde kalktıkları gibi bundan sonraki süreçte de özveriyle bütün işlerin üstesinden geleceklerine inandıklarını söyledi. Kaymakam Arıcan, "Biz burada devletimizin bizlere verdiği görevi yapmanın yanında ayrıca Cizreli hemşehrilerimize de hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını bu yemek vesilesiyle kaynaştırmak ve sizlerle bir araya gelmek için düzenlediğimiz bu iftar programına katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, duaların okunması ile iftarını açtı.