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Kaymakam Işıktaş öğrencilere karne dağıttı

Şırnak’ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Kavallı köyünde öğrencilere karne dağıttı.

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Kavallı köyünde öğrencilere karne dağıttı.


Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Irak sınırının sıfır noktasındaki Kavallı köyüne gelerek, öğrencilere karne dağıttı. Kaymakam Işıktaş'a, Silopi Engelliler Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu eşlik etti. Takdir ve teşekkür alan öğrencilere başarılar dileyen Işıktaş, karneleri dağıttıktan sonra başarılar dileyerek buradan ayrıldı.


Daha sonra Silopi Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen karne günü etkinliğine katılan Kaymakam Işıktaş, burada da öğrenciler ile bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ilahiler eşliğinde devam etti. Kaymakam Işıktaş, öğrencilere yarıyıl tatilinde tatil yapmanın yanı sıra ders çalışmaları gerektiğini ve bir yıl sonra kazanacakları sınavdan sonra daha rahat bir yaşam sürdüreceklerini söyledi.

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