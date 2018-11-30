Kaymakam Işıktaş'tan TÜGVA'ya ziyaret

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliğini ziyaret ederek, vakıf binasında incelemede bulundu.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ı vakıf binası önünde İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu ve üyeleri karşıladı. Yeni temsilciye hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Sezer Işıktaş vakıf binasında incelemede bulundu. Kursların verildiği sınıfları dolaşan Kaymakam Işıktaş, kurs eğitmenlerinden bilgi aldı. Kaymakam Işıktaş, terörden arındırılmış ilçede gençlere yönelik her türlü çalışmaların arkasında olacaklarını belirterek, “Ülkemizin geleceği için gençlerimize yatırım yapmalıyız” dedi.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu ise, “Vakıf olarak milli ve manevi değerler sahip gençler yetiştireceğiz. Gençlerimize yönelik projeler üreteceğiz. Onlara sahip çıkacağız. Gençlerimizi dinleyeceğiz ve onların sesi olacağız” dedi.

Işıktaş, daha sonra aynı binada bulunan Silopi Halk Kütüphanesinde de incelemede bulunduktan sonra ayrıldı.