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Kaymakam Mehmet Tunç, Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezini gezdi

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte ilçede faaliyet gösteren Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü gezip, kurum yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulundu.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte ilçede faaliyet gösteren Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü gezip, kurum yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulundu.


Kurum yöneticileri ve öğretmenlerden bilgiler alan Kaymakam Tunç, burada eğitim alan çocuklarımızın durumunu ve aldıkları eğitimi yerinde inceledi. Kaymakam Tunç, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Abdulbaki Sülger'den eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldıktan sonra çalışmalarında başarılar diledi.

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