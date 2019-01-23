Kaymakam Pendik babası için Kürtçe mevlit okuttu

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Cemalettin Pendik için Kürtçe mevlit okuttu, 400 kişiye yemek verdi.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, geçtiğimiz hafta memleketi Sivas'ta hayatını kaybeden babası Cemalettin Pendik için ilçede mevlit verdi. Mevlite, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Olgun, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan ve vatandaşlar katıldı. Kürtçe okunan mevlitin ardından 400 kişiye de yemek verildi.

Beytüşşebaplılara taziyeye katılımlarından dolayı teşekkür eden Pendik, “Merhum babamın vefatı sonrası acımızı paylaşan Tüm Beytüşşebaplı kardeşlerimize çok teşekkür ederim. 3 gün boyunca taziyemize akın akın geldiler. Bu güzel insanların içinde olduğum için çok mutluyum. Kürt-Türk kardeşliğin en güzel göstergesi oldu bu taziye. Beni bir Beytüşşebaplı gibi gören ilçe sakinlerimizden, kaymakam değil bir kardeşiniz gibi görmenizi istediğimi belirtiyorum. Tüm ölmüşlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim hepimizi seven kullarından eylesin” dedi.