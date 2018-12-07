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Kaymakam Pendik'ten şehit korucunun ailesine ziyaret

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ilçede şehit düşen Güvenlik Korucusu Resul Bahadır’ın ailesini ziyaret etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ilçede şehit düşen Güvenlik Korucusu Resul Bahadır'ın ailesini ziyaret etti.


Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Cevizağaç köyü kırsalında şehit düşen Güvenlik Korucusu Resul Bahadır'ın ailesini ziyaret etti. Jandarma Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan ile birlikte aileyi ziyaret eden Pendik, aileye onur plaketi verildi. Pendik, her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirterek, “Şehidimizin ruhu şad olsun Bu vatan toprağı için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ne zaman bir sıkıntınız bir sorununuz olursa sürekli destekçisi olacağız. Şehidimizin emaneti olan aile emanetimizdir” dedi.


Pendik, daha sonra köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

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