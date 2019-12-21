Kaymakam Sinano?lu: "Cizre Park AVM Cizre'ye de?er katacak"

??rnak'?n Cizre ?l?e Kaymakam? ve Belediye Ba?kan Vekili Davut Sinano?lu, Cizre Park AVM'nin Cizre'ye de?er kataca??n? s?yledi.

Cizre Kaymakam? Davut Sinano?lu, Konak Mahallesi Silopi yolu ?zerinde yakla??k 13 bin metrekarelik alan ?zerine yap?lmakta olan Cizre Park AVM projesini inceleyerek yetkililerden bilgi ald?. Yerli ve yabanc? markalar?n bulundu?u ma?azalar, sinema ve restoranlar, e?lence merkezleri, ?ocuk oyun alanlar? yer alacak olan ve 500 vatanda?a istihdam sa?layacak olan proje ile alakal? duydu?u memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sinano?lu, "Al??veri? merkezleri sundu?u birbirinden farkl? imkanlarla bug?n modern ya?am?n vazge?ilmez bir par?as? haline gelmi?lerdir. Bununla birlikte kentlerin, ?a?da?l?k ve geli?mi?lik d?zeyinin de g?stergelerinden biri olarak de?erlendirilen AVM'ler, bir kente de?er katan, kentin marka de?erini y?kselten ?nemli yat?r?m ara?lar?d?r. Bu anlamda a??l???n? in?aat? devam eden AVM'nin de, ?n?m?zdeki d?nemde kentimize de?er kataca??na ve kentimizin bir marka de?eri olaca??na inan?yorum. Ulusal ve uluslararas? pek ?ok markaya mensup ma?azaya, yap? ve hipermarkete ev sahipli?i yapan al??veri? merkezi kafe ve restoranlar?, e?lence alanlar? ve sinema salonlar?yla Cizreli hem?erilerimiz ve ziyaret?ilerimiz i?in ?nemli bir ya?am merkezi olacakt?r. Cizre Park AVM, Cizre'ye de?er katacakt?r. AVM, 2020 y?l?n?n may?s ay?nda hizmete a??lacak" dedi.