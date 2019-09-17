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Kaymakam Sinanoğlu hafızlık bölge birincilerini makamında kabul etti

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Van’da yapılan hafızlık bölge yarışmasında bölge birincisi olan El Cezeri Erkek Kur’an Kursu hafız öğrencisi İbrahim Katmış ve Hz.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Van'da yapılan hafızlık bölge yarışmasında bölge birincisi olan El Cezeri Erkek Kur'an Kursu hafız öğrencisi İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursu hafız öğrencisi Aysu Durmuş'u makamında kabul etti.


Geçtiğimiz gün Van'da yapılan hafızlık bölge yarışmasında bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza atan El Cezeri Erkek Kur'an Kursu hafız öğrencisi İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursu hafız öğrencisi Aysu Durmuş, 1 Ekim 2019 tarihinde Ankara'da yapılacak olan hafızlık yarışması Türkiye finali ön elemesine katılmaya hak kazandı. Şampiyon hafızlar Türkiye finali öncesinde Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hafızlık bölge birincisi öğrencileri ve hafızlığını tamamlayıp ihtisas için il dışına gidecek olan öğrencileri makamında kabul eden Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, hafızlık bölge birincisi olan öğrencilerini ödüllendirerek, emeği geçen hocalara, öğrencilere, ailelerine ve tüm Kur'an kursu hocalarına teşekkür etti başarılar diledi.

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