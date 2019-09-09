Kaymakam Sinanoğlu kurum müdürleri ile bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda ilçenin gelişmesi ve vatandaşların devlet hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde faydalanması için gayret göstermeleri gerektiğini söyledi.

Hükümet konağı toplantı salonunda kurum müdürlerine yönelik gerçekleşen toplantıda konuşan Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cizre'ye hizmet ederken bazı öncelikler doğrultusunda hizmet üreteceklerini ifade etti. Cizrelinin canının, malının, huzurunun ve güvenliğinin 7 gün 24 saat koruyucusu olmaya daha güçlü bir şekilde devam edileceğini vurgulayan Kaymakam Sinanoğlu, "İş ve istihdam oluşturulması bir diğer önceliğimiz olacaktır. Milletin vergileriyle yapılan her hizmette mutlaka gençlerimize, kadınlarımıza istihdam yaratılması hedefimiz olacaktır. Dezavantajlı kesimlere sahip çıkmak üçüncü önceliğimizdir. İşsize, engelliye, ihtiyaç sahibi ailelere, kadınlara yönelik sosyal, ekonomik çalışmalar ve projeler hayata geçirilecektir. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele bir diğer önceliğimizdir. Sadece kolluk birimleri değil tüm kurum ve kuruluşlar bu mücadeleye etkin bir şekilde katılacaktır. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak bir diğer önceliğimiz olacaktır. Eğitimde başarı ve kalite artırılacak, merkezi ve yerel imkanlar Cizre'nin çocukları için seferber edilecektir. Cizre'ye 08.00-17.00 mesaisi yetmez. Proaktif bir şekilde çalışılacak, sorunlar ortaya çıkmadan müdahale edilecektir. Güler yüzlü ve bürokrasiyi aşan bir kamu yönetimi anlayışı ile hareket edilecek, proje ve hedef odaklı çalışılacak, iş ve istihdam yaratanlara, girişimcilere destek verilecektir. Sorunlara çözüm odaklı ve bardağın dolu tarafından bakılacak, açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ön planda olacaktır. Her kesime eşit mesafede ve farklılıkları kucaklayan bir anlayış içinde olacağız. Cizre için sihirli değnek, çalışmaktır, gayret etmektir. Herkes kişi, grup, aşiret, parti menfaatinin üstünde ve ötesinde milletin, Cizrelinin menfaatini gözetecektir"