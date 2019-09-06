Kaymakam Sinanoğlu kurumları inceledi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçede hizmet veren bazı kurumlarda incelemede bulunup, yeni açılan ve 10 kişiye istihdam sağlayan bir iş yerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Hamidiye Kışlası binasında hizmet veren İlçe Özel İdare Müdürlüğünde ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinde incelemelerde bulunarak kurum yetkililerinden kurum ile bilgi aldı. Kaymakam Sinanoğlu daha sonra Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığını ve Dağkapı Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, buralarda da incelemelerde bulunup hem vakıf elemanları ile hem de vakıf müdürü ile bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu, kurum incelemesi ve ziyaretinin ardından Nusaybin Caddesi üzerinde yeni açılan ve 10 kişiye istihdam sağlayan iş yerini ziyaret etti. İş yeri sahipleri tarafından kapıda karşılanan Kaymakam Sinanoğlu, iş yerini gezip hem çalışanlara hem de iş yeri sahiplerine bol kazançlar diledi. Burada kısa bir açıklama yapan Kaymakam Sinanoğlu, "İlçemizde iş ve istihdama katkı sağlayan iş yeri sahibine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.