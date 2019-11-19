Kaymakam Sinanoğlu üstyapı çalışmalarını inceledi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçede devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cudi ve Nur mahallelerinde, kış öncesi ana yollarda ve acil yapılması gereken yerlerde kilit parke çalışmalarına başladı. Ekipler, kış ayları öncesi yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu beraberinde Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Damar, Su ve Kanalizasyon Müdürü Mahfuz Toprak ve İlçe Özel İdare müdürü Ahmet Ebem ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.