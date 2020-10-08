Kaymakam Sinanoğlu yapımı süren projeleri inceledi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçede yapımı devam eden çalışmaları ve yapılacak projelerle ilgili sahada incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu, belediye bünyesinde şehrin ihtiyacına yönelik ilçede yapımı devam eden çalışmalar ve sosyal projelerin takibi noktasında Konak Mahallesi Melaye Cıziri parkının bitişiğinde 180 bin metrekare alan üzerinde yapılacak olan Millet Bahçesinde incelemelerde bulunarak, dolgu çalışmalarının başlatılması için talimat verdi.

Buradaki incelemelerinin ardından Konak Mahallesi Bilim Merkezi mevkiinde yapılacak olan Cizre Belediyesi sosyal tesis ve Kıyı Restoran Projesini inceleyen Kaymakam Sinanoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sinanoğlu, daha sonra çevre yolu üzeri seyri Cizre mevkiinde yapılacak olan Cizre Altın Kemer Projesini inceledi.

Kaymakam Sinanoğlu, Cizre Altın Kemer Projesinin ardından Hz. Nuh Türbesi, Kırmızı Medrese, Kesikbaş Türbesi, İsmail Ebul-iz El Cezeri türbesinin restorasyonu ve sokak Sağlıklaştırma ile Kültür Yolu Projesini inceledi. Kaymakam Sinanoğlu'nun programı Şerafettin Elçi Caddesinde yapımı devam eden sokak sağlıklaştırma çalışması denetimleri ile son buldu.