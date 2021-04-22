Kaymakam Solmaz koltuğunu ilkokul öğrencisine bıraktı

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine bıraktı.

Şırnak'ın Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz'ı ziyaret etti. Kaymakam Solmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle makam koltuğunu ilkokul öğrencisi Sema Ürün'e devretti. Makama geçen Sema Ürün, engelli vatandaşlar, sokak hayvanları, ve kitap okuma üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Daha sonra öğrencilerle günün anlam ve önemiyle ilgili kısa bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Solmaz, ziyarete gelen öğrencilere hediye verdi