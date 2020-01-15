Kaymakam Solmaz'dan öğrencilere doğum günü sürprizi

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet solmaz, Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen toplu doğum günü etkinliğine katıldı.

Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat inan katıldı. Etkinlikte doğum günü olan öğrencilere yönelik toplu kutlama gerçekleştirildi. Öğrencilerin doğum günü kesilen pastalarla kutlandı. Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.