Kaymakam talimat verdi parklar pırıl pırıl oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatları ile ilçede bulunan 10 parkta hem onarım hem de temizlik kampanyası başlatıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatlarının ardından ilk olarak belediye temizlik ekipleri parklardaki çöpleri topladı. Daha sonra süpürge ve su tankeriyle birlikte parkların tamamı temizlendi. Vatandaşların ailece oturup dinlendiği ve spor yaptığı alanlar olan parklarda temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu, parklarda kırılan çocuk oyun alanları, kamelyalar ve oturma banklarının tekrardan onarılıp vatandaşların hizmetine sunacağını ifade etti.