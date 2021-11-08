Kaymakam Tunç, Hamidiye Kışlasındaki restorasyon çalışmalarını inceledi

Şırnak'ın Cizre Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihi İçkale Hamidiye Kışlasında başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Tunç, İçkale Hamidiye Kışlasında devam eden çalışmalar hakkında Şantiye Şefi Teoman Zeydanlı'dan bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca İçkale'de başlatılan çalışmalar kapsamında, müze kompleksi işlevi verilmek üzere yapılacak restorasyon işinde mevcut tescilli yapıların iç kısımlarındaki tonoz bölümlerinde nem görüldüğünden dolayı tavan döşemeleri kaldırılarak, tekrardan aslına uygun bir şekilde onarılması yapılıyor. Onarım çalışmalarının ardından peyzaj ve teşhir tanzim çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.