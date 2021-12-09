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Kaymakam Tunç, Hz. Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri ile biraraya geldi

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçe müftülüğüne bağlı Hz.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçe müftülüğüne bağlı Hz. Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.


Hz. Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursundaki derslikleri gezen Kaymakam Tunç, verilen eğitimler hakkında İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve kurs hocalarından bilgiler aldı. Kur'an ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Tunç; genç hafızlara Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in ‘Gençlerle Başbaşa' adlı kitabını hediye etti. Kaymakam Tunç'un gerçekleştirdiği ziyarete; Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Yüksel Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilen ve Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Reşit Sevgi'de eşlik etti.

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