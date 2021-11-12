Kaymakam Tunç, İsmail Ebul - iz El Cezeri Bilim ve Sanat Merkezinde incelemelerde bulundu

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yetenekli bireylerin ilkokul çağlarından lise mezuniyetine kadar eğitimlerinden faydalanacağı İsmail Ebul-iz El Cezeri Bilim ve Sanat Merkezinde incelemelerde bulundu.

İsmail Ebul - iz El Cezeri Bilim ve Sanat Merkezini gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Tunç, merkez içerisinde bulunan cihazlar hakkında, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Murat Işıkoğlu'dan bilgiler aldı. Bu okulun ilçede olmasının çocuklar için büyük bir şans olduğunu belirten Kaymakam Tunç; "Burada yetişecek çocuklar ülkemizin geleceğine iz bırakacak; geleceğin İsmail Ebul - iz El Cezeri'leri olacak. Çocuklarımız sadece kitabı değil; araştırma yapmayı, robotik kodlamayı ve her türlü bilimin, sanatın ve etkinliğin olduğu alanda bulunarak gelecekleri için bir şeyler yapmayı hedef edinecekler. Buradaki çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğine ve nitelikli insan kaynağına gün be gün güç katacağını, kendilerini de bütünsel olarak geliştireceklerine inanıyorum" dedi.

Millet Bahçesindeki dolgu çalışmalarını yerinde inceledi

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İsmail Ebul - iz El Cezeri Bilim ve Sanat Merkezini gezdikten sonra Konak Melaye Cıziri Parkının yanında yapılacak olan Millet Bahçesindeki dolgu çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Tunç, Konak Mahallesinde devam eden dolgu çalışmaları hakkında Cizre Belediyesi ilgili birim müdürleri ve mühendislerden bilgiler aldı. Kaymakam Tunç, Dicle sahilinde yapımına başlanacak Millet Bahçesi için incelemelerde bulunurken, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği yeşil alanları barındıracak projenin inşa çalışmaları yakın zamanda başlanacağını belirtti.