Kaymakam Tunç, Köprülü Kavşak düzenleme çalışmalarını inceledi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Silopi Yolunda Yapılacak Köprülü Kavşak düzenlemesi, peyzaj ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Cizre'de Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Silopi yolunda köprülü kavşak düzenlemesi, peyzaj, kaldırım, altyapı ve asfalt çalışmaları başlatıldı. Kaymakamı Mehmet Tunç, beraberinde Karayolları 9. Bölge Müdür Yardımcı Fatih Günaydın, Karayolları 9. Şube Şefi Enver Yüce ve Cizre Belediyesi'nin ilgili birim müdürleri ile birlikte çalışmaların yapılacağı Silopi yolu üzerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Tunç, incelemeler sonrası çalışmalar hakkında konunun ilgililerinden bilgi aldı.