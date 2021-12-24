Kaymakam Tunç, Kurtuluş köyünde incelemelerde bulundu

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçeye bağlı Kurtuluş köyünü gezip incelemelerde bulundu.

Kurtuluş Köyü Muhtarı Nurettin Koçu tarafından karşılanan Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, altyapı ve dere ıslah çalışmalarının yapılacağı alanı gezerek incelemelerde bulundu. Köy okulunun yolunda da incelemelerde bulunan Tunç, Karayolları 95. Şube Şefi Enver Yüce ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Raşit Munis'ten yol hakkında bilgi aldı. Tunç, köy meydanında vatandaşlarla sohbet edip köylülerin taleplerini dinleyerek köyden ayrıldı.

Kaymakam Tunç'un ziyaretine Kuruluş Köy Muhtarı Nurettin Koçu, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Raşit Munis ve Cizre Kaymakamlığı Yazı İşler Müdürü Selahattin Özkan da eşlik etti.