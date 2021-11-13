Kaymakam Tunç, milli eğitim müdürlüğü idarecileri ile bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile milli eğitim müdürlüğü binasında görüşüp, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün idari kadrosu ile bir araya gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'a ilçedeki eğitim durumu, okul, derslik, öğretmen, öğrenci sayısı, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında kısa bir brifing verildi. Büyüyen ve gelişen ilçede eğitimin birinci öncelik olduğuna dikkat çeken Kaymakam Tunç, ‘‘Ülkemizin ekonomik, bilimsel, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda dünyada adından söz ettirmesi öğrencilerimizin, onları yetiştiren öğretmenlerimizin ve anne babalarımızın sayesinde olacaktır. Bizler, öğrencilerimizin yalnızca bilgi sahibi olmak için değil; bilim, teknoloji, insani değerler, sanat ve kültürel konularda da kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. İlçemizin mevcut eğitim başarı ivmesinin her geçen gün daha da iyiye yönlendirilmesi amacı ile yapılması gereken desteklemeler her geçen gün daha da iyi olacaktır. Bu konuda tüm paydaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kaymakam Tunç, çocuklarımızı geleceğe iyi bir şekilde hazırlayan tüm eğitim camiasına teşekkürlerini iletti.