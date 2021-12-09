İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Tunç, Nur Mahallesinde parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Nur Mahallesinde başlatılan kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Nur Mahallesinde başlatılan kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.


Teknik personeller ile birlikte sahada denetim ve incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, "Çalışan belediye ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacak. Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bütün birimlerimiz özveri ile çalışmaktadır. Şu anda Nur Mahallesinde başlattığımız kilit parke taşı döşeme çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Yapılan çalışmalar mahallemize hayırlı olsun. Emek ve gayret gösteren bütün personel kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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