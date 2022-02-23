İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Tunç, Vergi Haftası'nda öğrencilerle bir araya geldi

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Vergi Haftası münasebeti ile öğrencilerle makamında bir araya geldi.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Vergi Haftası münasebeti ile öğrencilerle makamında bir araya geldi.


Bu yıl 33'üncüsü kutlanan Vergi Haftası vesilesiyle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Artukoğlu Ortaokulu öğrencileri, Kaymakamı Tunç'u makamında ziyaret etti. Kaymakam Tunç, öğrencilere ekonomik gücün en önemli unsurunun toplanan vergiler olduğunu, verginin meyvesinin de hizmet olduğunu, ödenen vergilerin ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlandığını ve aynı zamanda hizmet olarak geri döndüğünü anlattı. Tunç, vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğunu, tam ve zamanında ödenmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu, vergi öneminin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve vergi bilincinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıyla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

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