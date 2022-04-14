İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Tunç, yapımı tamamlanan camiyi yerinde inceledi

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yapımı tamamlanan Şencerşah Cami’sini yerinde inceledi.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, yapımı tamamlanan Şencerşah Cami'sini yerinde inceledi.


Başkan Tunç, beraberinde ilçe müftüsü Süleyman Baran ve Şah Mahallesi Muhtarı Hacı Bayram ile birlikte Cizre Şah Mahallesinde hayırsever vatandaşların katkıları ile yapımı tamamlanan Şencerşah camisini yerinde inceledi.


Şencerşah camisi ile ilgili müftü Baran ve cami görevlilerinden bilgiler alan Kaymakam Tunç, caminin yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

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