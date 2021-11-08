Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, vatandaşlarla maç izledi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Cizre Serhatspor ile Kurtalanspor maçını izledi.

Cizre Hamit Özalp Stadyumunda gerçekleşen futbol mücadelesinde, keyifli geçen 90 dakika boyunca Cizre Serhatspor'un 4-0 üstünlüğü ile bitti. Dostluk ortamında geçen maçın ardından Kaymakam Tunç, Cizre Serhatspor'un teknik heyetini ve oyuncularını tek tek tebrik ederek, lig maratonunda başarılar diledi.