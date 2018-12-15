Kaymakamın projesiyle kenetlenen halk teröre net cevap verdi

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik tarafından başlatılan projelere destek veren halk, batıdan gelen yardımlarla kenetlenerek Irak sınırına sıfır noktadan teröristlere 'Biz kardeşiz, bizi bölemezsiniz' mesajı gönderdi.

Beytüşşebap'ta okuyan binlerce öğrenci için seferber olan vatandaşlar kardeşlik mesajları verdi. Beytüşşebap ilçesi yıllardır terör olaylarıyla gündeme gelmiş ve bundan en çok etkilenen çocuklar olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sayesinde son iki yılda bölgede teröristler bir bir temizlendi. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik tarafından hayata geçirilen bir çok projeyi duyan Batı illerindeki hayırseverler duruma kayıtsız kalmayarak destek çıktı. Bir çok okuldan ve aileden gelen yardım kolileri okullara dağıtıldı. Çetin kış aylarında okula gitmekte zorlanan minik kardeşlerine şefkat eli uzatan hayırseverler mont, kazak, ayakkabı, bot, bilgisayar, bere, çanta hatta projeksiyon cihazı bile gönderdi. Yüzlerce koliyi alan Beytüşşebap kaymakamlığı personelleri Kaymakam Pendik'in de içinde bulunduğu heyetle köy okullarına dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Pendik, terör belasının izlerinin silindiği ilçede huzur ve güvenliğin sağlandığını söyledi. Pendik, "Kardeşliğimize fitne fesat koyanlara karşı en güzel mesajı hayırsever vatandaşımız ve öğrenci kardeşlerimiz vermiştir. İsmini vermek istemeyen vatandaşlarımız bu konuda çok emek sarf etti. Herkesten Allah razı olsun kaymakamlık olarak bir çok projemiz var bunlardan en önemlisi ‘okumak altındır' projesi bu kapsamda yeni nesillerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek maksadıyla 5 kitap okuyup 5'inin özetini iki sayfa halinde çıkaranlara ödüllerimiz olacaktır. Bu projelerimizi duyup kayıtsız kalmayan ve kitap yardımında bulunan herkese şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde başlatılan kampanyaya batı illerinden destek veren vatandaşlar ile bölge halkının ortak çalışması yıllardır bölgede terör estirenlere mesaj niteliği taşıyor. Batı illerindeki vatandaşlar ile bölge halkının ortak yaptığı bu çalışma ile ortaya çıkan 'Biz kardeşiz, bizi bölemezsiniz' mesajı teröristlere verilecek en güzel cevap oldu.