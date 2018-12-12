Kaymakamlığın kampanyasına yoğun destek

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığınca başlatılan “Okumak Altındır Projesi” kapsamında kitap yardımları devam ediyor.

Kampanya çerçevesinde İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, okulları dolaşıp öğrencilere kitap dağıttı. Pendik, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek, milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda gelişimlerini sağlamak ve psikolojik olarak sağlıklı yetişmelerini sağlamak için Beytüşşebap Kaymakamlığımız tarafından yürütülen Okumak Altındır projemize Sayıştay Denetçileri Derneği tarafından destek verildi. Dernek Başkanı ve aynı zamanda Sayıştay Üyesi olan Ramazan Yalçın beyin önderliğinde düzenlenen kitap destek kampanyasıyla yaklaşık olarak 300 kitap toplanarak Beytüşşebap'a gönderildi. Ülkemizin güzide ve önemli kurumlarından biri olan Sayıştay'ın kıymetli denetçilerden oluşan SAYDER'in bu desteği Beytüşşebaplı çocuklar ve gençler için büyük bir sevinç olmasının yanında birliğimiz ve kardeşliğimizin güçlenerek devamı açısından da büyük bir umut olmuştur. Bu güzel davranışlarından ötürü SAYDER'in kıymetli yönetim kuruluna ve üyelerine geleceğimizin teminatı Beytüşşebaplı gençlerimiz ve çocuklarımız adına şükranlarımızı sunarız” dedi.