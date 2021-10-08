Kaymakamlık 150 çiftçiye sertifikalı tohum dağıttı

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, ilçe tarım ve orman müdürlüğü bahçesinde 'Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında 150 çiftçiye sertifikalı yem bitkileri tohumu dağıttı.

150 çiftçiye toplamda 5 ton tohum dağıtıldı, bunun yüzde 75'i, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekli, geri kalanın da çiftçilerin paydaş olduğu bir proje olduğu belirtildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan'ın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser İzzettin Engin, İlçe Tarım Müdürü Murat İnan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, ilçe müdürlüğü çalışanları, tohum üreticileri ve davetliler katıldı.