Keçi ve koyun yününden yapılmış kilimlere paha biçilmiyor

Şırnak'ta adını aşiretinden alan ve bölgede yapılan ilk kilimlerden olan Jirki kilimi satışa çıkarıldı. 90 yıl önce yapılmış olan kilim 3 gelinin çeyizinde kullanıldı. Paha biçilmeyen kilimin, keçi ve koyun yününden yapıldığı ve her hangi bir renklendirici kullanılmadığı belirtildi.

Tarihi değeri olan kilimi Kader Aydemir isimli kadın ölmüş babaannesi, babası ve annesi için okul ve camilere bağış için satışa çıkardı. Yaklaşık yüz yıllık tarihi geçmişi olan ve günümüze kadar gelen adını aşiretinden alan farklı desenlerdeki Jirki kiliminin çoğu bu kilime bakılarak yapılmış. 3 çeyizde kullanılan ve ata yadigarı olan 2 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğundaki kilim satışa çıkarıldı. Kader Aydemir, babaannesinin annesi tarafından yapılan ilk kilimi çeyizine koymadan satmak istiyor. 3 çeyiz değiştiren kilim evde koruma altında. Aydemir, "Babaannemin annesi tarafından yapılan ilk kilimlerden bir tanesi, bu desenlere bakıp bir çok kilim yapan oldu. Bunu değerli kılan ise ilk yapılan kilim olması ve keçi ile koyun yününden öğütülüp kaynatıldıktan sonra her hangi bir renklendirici kullanılmadan yapılmış olması. Babaannemin annesi çeyizi için yapmıştı. Oda babaanneme vermişti, oda babama, babam da bana verdi. Babam ve annem vefat edince artık satmak istedik. Buradan gelen parayı okul ve camilere bağışlayacağız, onların hayrına. 90 yıllık diyoruz belki daha fazla bir geçmişi var. Aylarca yapılmış olan kilime gözümüz gibi bakıyoruz. Fiyatını 115 bin lira olarak belirledik" dedi.

3 ayrı çeyizde kullanılmış

Yıllar önce ilmek ilmek dokunan kilimleri çeyiz için hazırlayan o zamanın genç kızları çeyizleriyle beraber götürdükleri kilimleri yıllarca saklıyorlardı. Manevi değeri çok olan bu kilim 3 çeyizde kullanıldı.

Renklendirici kullanılmadı ancak 8 renk var

İlkel yöntemlerle yapılmış ve keçi, koyun yününden yapılmış olan kilim renklendiriciler kullanılmadan yapılmış, siyah rengi için ceviz ağacı kökü kullanılmış, yapraklarla ise diğer renkler elde edilmiş. Günümüzde yapılan kilimlerden farklı kılan özelliği ise bitki köklerinden boya elde edilmiş olması.