Kermesin geliri ile ihtiyaç sahiplerine yardım

Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren Umut Kervanı Vakfı ilçede düzenlediği kermesten elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Umut Kervanı Vakfı Cizre temsilciliği, geçtiğimiz haftalarda fakir, yetim ve yardıma muhtaç aileler için kermes düzenledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği kermes, 2 gün sürdü. Kermesten elde edilen gelirlerle, hazırlanan gıda kolileri vakıf görevlileri tarafından dağıtılmaya başlandı. Kermesten elde edilen gelirle şuana kadar 75 yetim ve muhtaç aileye yardımda bulunduklarını ifade eden Cizre Umut Kervanı Temsilcisi Adar Aşut, dağıtımların devam edeceğini söyledi. Vakıf olarak fakir ve zenginler arasında köprü olduklarını belirten Aşut, "Umut Kervanı olarak yetim, muhtaç ve mağdurlar için düzenlediğimiz kermesten elde ettiğimiz gelirle hazırladığımız kolilerin dağıtımına başladık. Allah vesile olanlardan razı olsun. Cizre Umut Kervanı olarak fakir ve zenginler arasında köprü konumundayız. Cizre'de yetim yardıma muhtaç aile çok var. Halkımızın destek ve katkılarını bekliyoruz. Bu vesileyle kermeste emeği geçen tüm halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.