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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüsnü Özdek toprağa verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüsnü Özdek toprağa verildi.


Silopi ilçesinde rahatsızlığından dolayı hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüsnü Özdek için Silopi Yenişehir Mezarlığında askeri tören düzenlendi. Özdek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Silopi Devlet Hastanesinde kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, 172'inci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, Muharip Gaziler Derneği Silopi Şube Başkanı Mehmet Eren, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.


Defin sonrası Kaymakam Işıktaş, Gazi Özdek'in oğluna baş sağlığı dileklerinde bulundu.

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