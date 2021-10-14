Kiraz öğretmen öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi gerçeğe dönüştürdü

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyündeki Emine Erdoğan Anaokulu'nda görev yapan Kiraz Ebinc Tül, öğrenciyken hayalini kurduğu sınıflarda masal anlatma projesini atandığı okulda gerçekleştiriyor.

Öğretmen Kiraz Ebinc Tül, üniversite üçüncü sınıftayken hayalini kurduğu masal sınıflarına okul bittikten sonra yaşadığı Van'da gönüllü olarak başladı. Okullarda çocuklara haftada bir gün masal anlatmaya giden Kiraz öğretmen, atandığı Uludere'nin Ortabağ Emine Erdoğan Anaokulu'nda öğrencilerine 'Anadolu Masalları' adında masal sınıfı açmak için projesini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sundu ve projesi kabul edildi. Kiraz öğretmen ve diğer okullardan gönüllü öğretmenler, şimdi Uludere'deki 6 anaokuluna daha masal sınıfı açmayı hedefliyor. Gönüllü öğretmenler, hafta sonları anaokullarına gidip sınıfların duvarlarına çizim yaparak çocuklar için masal sınıfları oluşturuyor. Sınıflarda çocuklara masallar anlatılıyor ve çocukların masalları çizmeleri isteniyor.

Kiraz öğretmen, amacının öğrencilerine şimdiden kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Kiraz Ebinc Tül, ''İlk etapta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'ın katkıları ile okulumuzda Anadolu Masalları sınıfını açtık, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ise ilçemizde bulunan diğer anaokullarına da yapma isteği oluştu. Buradaki amacımız çocukları küçük yaştan itibaren kitaplarla tanıştırmak, onları kitap okumaya yöneltmek, kitap okuyarak kendilerini geliştirmelerini ve kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Sınıfımızda çocuklarımıza masallar anlatıyoruz. Bunu farklı tekniklerle yapıyoruz. Bu projeye üniversitedeyken başladım. Van'da bir anaokuluna bir sınıf açtım, oraya gidip ayda bir çocuklara masallar, hikayeler anlatıyordum. Şu an kendi okulumda Anadolu Masalları sınıfını açtım. İnşallah bunu diğer okullara da açacağız" dedi.