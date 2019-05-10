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Kırmızı Medrese'de resim sergisi açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Vakıflar Haftası Etkinlikleri kapsamında tarihi Kırmızı Medrese’de resim-kaligrafi sergisi açıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Vakıflar Haftası Etkinlikleri kapsamında tarihi Kırmızı Medrese'de resim-kaligrafi sergisi açıldı.


Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla Ebulhayr Yusuf Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu resim-kaligrafi sergisinin açılışını Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım ile birlikte gerçekleştirdi.


Sergiyi gezerek çalışmaları tek tek inceleyen Kaymakam Arıcan, sergiyi hazırlayan öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi.

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