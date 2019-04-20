Kızılay gönüllülerinden annelere ‘sevgi bohçası'

Türk Kızılayı Şırnak'ın Silopi İlçe Şubesi gönüllüleri, İlçe Devlet Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ziyaret edip ailelerine bebek malzemelerinden oluşan sevgi bohçalarını teslim etti.

Türk Kızılayı Silopi Şubesi gönüllüleri, sevgi bohçası isimli projeyi uygulamaya koydu. Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Faruk Bilen ile görüşen Türk Kızılay Silopi Şube teşkilatı, hastanede yeni doğum yapan 50 kadını ziyaret edip sevindirdi. Bir saat önce doğum yapan anne karşısında Kızılay gönüllülerini görünce duygulanarak teşekkür etti.

Türk Kızılayı Silopi Şube Sekreteri Aylin Ökten, ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için canla başla çalıştığını söyledi. Ökten, "Projemizde amacımız, bir nebze olsun bu mutlu gününde annelerimizin gönüllerine dokunabilmektir. Türk Kızılayı Silopi Şubesi olarak tüm ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bunu gönüllü olarak yapmak ise ayrı bir hazdır. Bizi bu konuda destekleyen tüm herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlikte tespit edilen annelere içerisinde bebek malzemeleri bulunan sevgi bohçaları teslim edildi. Hastane yetkilileri ve sağlık personelleri, Türk Kızılayı Silopi Şubesi gönüllülerini duyarlılıklarından dolayı kutladı.