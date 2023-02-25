Kooperatif, kadınlara ekmek kapısı oldu

Şırnak'ta kooperatif kuran kadınlar, atıl binada yaptıkları üretimle gelire kavuştu.

Şırnak'ta 9 kadın bir araya gelip “Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurdu. Şu an 30 kadının görev aldığı kooperatifte kentte yetiştirilen ürünler işlenerek hijyenik ortamda makineler tarafından paketlenip kendi markasıyla piyasaya sürülüyor. 30 kadının görev aldığı kooperatif bünyesinde bölgede üretilen tarım ürünleri işlenerek katma değer sağlanıyor. Hijyenik ortamda hazırlanan erişteler, pekmez, sumak, reçel çeşitleri ve turşular paketleniyor. Kendi markasıyla barkod sistemine uygun olarak hazırlanan ürünlerin pazarlanmasına da başlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle 9 üretici kadının öncülüğünde “Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi” kuruldu. Üye sayısı 30'a ulaşan kooperatifle ürün yelpazesini genişleten kadınlar, ayva, nar ve elma reçellerinin yanı sıra kurutmalık, erişte ve mantı ile çeşitli hediyelik eşyaları kurdukları satış ofisinde satışa sunuyor.

Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Ayşe Ayter, “Şırnak'ın en büyük açıklarından bir tanesi kadın kooperatifinin olmaması, önce üretim yerimizi ayarladık. Daha sonra satış ofisimizi oluşturduk ve yapacağımız ürünleri belirledik. Amacımız, bölgede ev eksenli çalışan kadınların kendi ayakların üzerinde durup, aile bütçelerine katkıda bulunmaktı. Bir yılın adından çok güzel işler çıkarttık. Üretim yerimizde turşudan reçeline, kurutmalığından eriştesine, tarhanasına kadar yapıyoruz" dedi.

"Hedefimiz 300 kadına ulaşmak"

30 kadın ile birlikte çalıştıklarını belirten Ayter, "Ürettiklerini de satış ofisimizde satıyoruz. Arkadaşlarımız ürettikleri ürünleri kavanozda görünce inanılmaz derecede mutlu oluyorlar. Hedefimiz 300 kadına ulaşmak, bunu köylerimize ve beldelerimize de yaymak istiyoruz. Her köyde ve beldede bir üretim atölyesi kurmak istiyoruz. Üretime katkıda bulunup, istihdam oluşturacağız. En büyük hayalimiz kendi markamızı oluşturmak. Unutulmaya yüz tutmuş ürünlerimizi gün yüzüne çıkarmak. Bu ürünlerin hem coğrafi işaretini ve patentini almak” diye konuştu.

Kooperatifte üretim yapan Pelin Kayaş da, “Üniversite mezunuyum, Şırnak'ta iş olanağı olmadığı için, kendime bir şekilde harçlık çıkarmak için kooperatifte çalışıyorum. Burada ürettiğimiz yöresel ürünleri hem yapmayı öğreniyorum. Bu şekilde bana maddi ve manevi katkısı oldu kooperatifin” şeklinde konuştu.

Kooperatifte üretim yapan Meryem Güngen ise “Biz kadın kooperatifini açtığımız zaman çok güzel şeyler başaracağımıza inanarak açtık. Çok kadına ve insana yardımcı olacağımızı biliyorduk. Kadın kooperatifimiz çok güzel ilerliyor. Kadınlarımız zevkle geliyorlar. Hem üretiyoruz hem de satıyoruz. İnsanlara destek oluyoruz. Üretim noktamıza gelemeyen kadınlarımız evlerinde yaptıkları ürünleri getiriyorlar. Yaptıkları ürünler bizde satış noktamızda satıyoruz” ifadelerinde bulundu.