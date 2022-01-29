Köpeğin kulağını kesen çocuğa adli işlem ve para cezası

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta bir köpeğin kulağını kesen çocuğa adli para cezası uygulandı.

Uludere Polis Merkezi Amirliği Hayvan-Doğa ve Çevre Koruma Büroya (HAYDİ) bağlı ekipler, sokak hayvanlarını besleme faaliyeti esnasında iddiaya göre, 28 Ocak 2022 Cuma günü saat 15.00 sıralarında Küçükçay Mahallesinde M.Ü. isimli 14-15 yaşlarındaki çocuğun bir köpeğin kulaklarını kesmiş olduğunu görmesi üzerine müdahale etti. M.Ü.'nün babası B.Ü., Polis Merkezi Amirliğine çağırılarak "199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Konu ile ilgili Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlandı. Çocuğa Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Savcılık kararına istinaden 5199 sayılı Kanun'a göre cezai müeyyide uygulanacağı belirtildi.

Yaralı köpek ise İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından tedavi edilerek, Hayvan-Doğa ve Çevre Koruma (HAYDİ) ekiplerine teslim edildi. Kulağı kesilen köpek, Emniyet Amirliğinde koruma altına alındı.