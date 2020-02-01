Köprü ve Botaş Caddesinde yama çalışmaları

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Köprü ve Konak Mahallesi Botaş Caddesinde yama çalışmaları başlattı.

Hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye, deforme olan yollarda yama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mahallelerimizde yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu rahatsız edip, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bu kapsamda şehir merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalara başlayan ekiplerimiz, hava şartları uygun olduğu müddetçe program dahilinde olan mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.