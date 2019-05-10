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Köprüden çaya düşen şahıs bulunamadı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde köprüden çaya düşen şahsı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde köprüden çaya düşen şahsı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.


Edinilen bilgilere göre, Sinekli Meydan köyü yolu üzerindeki köprüden düşen Habur Çayı'na düşen ve sulara kapılan Recep Argan için polis ve vatandaşlar tarafından arama çalışması yapıldı. Evli ve bir çocuk bası olan Recep Argan'ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Argan'ı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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