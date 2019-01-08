Köprüye gözü gibi bakıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 23 yıl sonra yapılan asma köprüye vatandaş, gözü gibi bakıyor. Yıllar sonra köprü hasreti sona eren Ayvalık köyü sakinleri köprü sayesinde Habur Çayının azgın sularını tehlikesiz geçmenin mutluluğunu yaşıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan bir aile 23 yıldır Habur Çayı üzerinden karşıya geçmek için kendi imkanlarıyla her yıl derme çatma köprüler yaparak öğrencilerini suya düşme tehlikesi karşısında okula götürüp getiriyordu. Köy muhtarının müracaatı üzerine Beytüşşebap kaymakamlığı tarafından asma köprü yapılması kararlaştırıldı. Kısa sürede ihaleye verilen asma köprü bir aylık sürede tamamlanarak teslim edildi. 23 yıllık köprü hasreti sona erince vatandaşlar köprüye gözü gibi bakar oldu.

Köprüde kar nöbeti tutup, kar temizliği yapıyorlar

Çetin kış aylarında kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı köyde yeni yapılan asma köprünün üzerine kar yağınca vatandaş köprüye zarar gelecek korkusuyla gece gündüz kar nöbeti tutuyor. Çocuklarını bu köprü sayesinde okula götürüp getiren ve köprüye gözü gibi bakan Yaşar Temel de yıllar sonra yapılan köprüyle çok mutlu olduklarını söyledi. Katkılarından dolayı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik ile eski Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener'e şükranlarını ileten Temel, "Devlet var oldukça sırtımız yere gelmez. Yaklaşık 23 yıldır çok sıkıntı çekiyorduk. Buradan karşıya geçmek için imkanlarımızla köprüler yapıyorduk, sular yükselince köprüleri götürüyordu. Şimdiki kaymakamımız İsmail Pendik ve eski Kaymakamımız Murat Şener sayesinde bu köprü yapıldı. Huzurunuzda şükranlarımı iletiyorum. Çok zorluk çektik. Çocuklarım okula gidip gelene kadar sürekli bir korku, endişe vardı ama şimdi çok şükür öyle bir sorunum kalmadı. Köprüde kimsenin kayıp düşmemesi için sürekli kar temizliği yapıyorum. Devletimiz bize bir köprü yaptı biz kendi malımız gibi bakmalıyız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Devletimiz var oldukça sırtımız yere gelmez. Herkese çok teşekkür ederim. Kar yağdığında köprünün kar nedeniyle kapanmaması için ve zarar görmemesi için sürekli temizliyorum. Sizin aracılığınızla kaymakam beye buradan teşekkür etmiş oldum. İnşallah köprü başında bir kurban kesmeyi düşünüyorum" dedi.

Kayyum hizmetleri vatandaşları mutlu etti

Irak sınırına sıfır noktada bulunan köylerde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışan kaymakamlık ve belediye ayrıca köylerdeki tüm yolları parke taşlarıyla döşedi. Son iki yıldır belediyeye kayyum olarak görevlendirilen kaymakam ilçe merkez ve köylerindeki tüm yolları parke taşlarıyla döşemeye başladı. Kayyum sayesinde Beytüşşebap'ta çamurlu ayakkabılar tarihe karışıyor.